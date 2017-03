neues deutschland: Rodlerin Tatjana Hüfner: Die Olympiabahn muss entschärft werden

Berlin (ots) - Rennrodel-Weltmeisterin Tatjana Hüfner hat voreinem weiteren tragischen Unfall auf einer Olympiabahn gewarnt. Nachder internationalen Trainingswoche und dem Weltcup in Pyeongchang imFebruar mahnte die 33-Jährige im Gespräch mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe): »Werfalsch aus der Kurve neun kommt, trifft hart auf die Bande undverliert den Kontakt zum Eis. Die Bande ist zudem ziemlich niedrig,und man wird doch sehr hoch ausgehoben.« Dabei werden Erinnerungen anden 2010 auf der Olympiabahn im kanadischen Whistler tödlichverunglückten Georgier Nodar Kumaritaschwili wach, der amEröffnungstag der Winterspiele von Vancouver aus der Bahngeschleudert worden war. Hüfner mahnte nun in Südkorea die Erhöhungder Bande und das Entschärfen der Kurve an. »Man muss ja nichtwarten, bis etwas passiert«, sagte sie. Bundestrainer Norbert Lochhat die Bedenken der Athleten bereits an den Weltverbandweitergegeben und ist zuversichtlich, »dass es nun Nachbesserungengeben wird«.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell