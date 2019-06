neues deutschland: Rettungseinsatz - Kommentar zur kommissarischen Übergangslösung für die Parteispitze nach dem Rücktritt von Andrea Nahles

Berlin (ots) - Was der SPD widerfährt, stellt frühere Krisen inden Schatten. Und an Krisen mangelte es nicht. Aber immer gelangbisher ein mehr oder weniger glatter Übergang - weil ein Machtkampfentschieden war oder weil schnell eine Übergangslösung eingefädeltwurde, in der die Lösung des Problems angelegt war. Diesmal regiertvor allem die Ratlosigkeit. Ratlosigkeit über die Gründe desfortgesetzten dramatischen Scheiterns der Sozialdemokraten bei Wahlenund über das Wohin, das irgendwie mit dem Woher zusammenpassenmüsste.Dass nun gleich drei Ko-Vorsitzende amtieren sollen, ist Ausdruckdessen. Ein Notkomitee, das die aufgewühlte Parteibasis therapierensoll. Drei bisherige Stellvertreter mit Sympathiebonus, aber ohneMachtambitionen. Sie müssen die Partei zusammenhalten (was einemRettungseinsatz gleicht), den Streit der Flügel kanalisieren und dasRegierungsgeschäft am Laufen halten. Eigentlich müssten sie dafürSchmerzensgeld bekommen.Mit der Dreierspitze hat sich die SPD - wenn es gut geht - einpaar Monate Zeit gekauft. Bis zum Herbst, wenn nach denLandtagswahlen in drei Ostländern wieder Aufarbeitungsbedarf bestehendürfte. Dann beginnt die eigentliche Auseinandersetzung: um dasSpitzenpersonal und die Ausrichtung der SPD. Die Große Koalition wirdzur Debatte stehen. Gut möglich, dass nicht nur eine neueParteispitze gewählt wird, sondern bald darauf auch ein neuerBundestag. Vom »schönsten Amt der Welt neben dem Papst« (FranzMüntefering) ist der SPD-Vorsitz derzeit meilenweit entfernt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell