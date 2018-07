neues deutschland: Rekordschwimmer Heintz: Ich trainiere nicht, um Zweiter zu werden

Berlin (ots) - Philip Heintz geht bei den am Donnerstag in Berlingestarteten Deutschen Meisterschaften zwei Mal an den Start. Für den27-jährigen Rekordschwimmer sind die Zeiten dort "definitivzweitrangig". Er hat Bedeutenderes im Sinn: "Das Ziel sollte sein,bei Olympia nicht nur eine Medaille, sondern Gold zu gewinnen. Ichtrainiere ja nicht 25 Stunden am Tag, um dann Zweiter zu werden",sagt Heintz im Interview mir der in Berlin erscheinenden Tageszeitung"neues deutschland" (Freitagausgabe).Auch die Europameisterschaften Anfang August in Glasgow ordnet erden Sommerspielen 2020 unter: "Klar will ich bei der EM eine Medailleholen - aber mir wäre wichtiger, ein Rennen zu schwimmen, bei dem ichwas für Tokio lerne", erklärt der Lagenspezialist aus Heidelberg undergänzt: "Aber so eine Aussage ist für den Bundestrainer natürlichschwierig." Sein ganz großer Streit mit Henning Lambertz ist aberbeigelegt. "Das Verhältnis zwischen uns ist so, dass wir wiederprofessionell miteinander arbeiten können. Nicht wie 2017, als wirunsere Leistungen gegenseitig runtergemacht haben", so Heintz.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell