neues deutschland: Reicht nicht: Über den neuen Mindestlohnreport

Berlin (ots) - Weltweit sind die Mindestlöhne im vergangenen Jahrgestiegen. In der EU gab es den höchsten Reallohnzuwachs seit demJahr 2000. Das ist im Mindestlohnbericht 2017 zu lesen, den dieHans-Böckler-Stiftung am Dienstag vorstellte. Doch vielerorten reichtder Mindestlohn kaum zum Mindesten. In Deutschland könnenBeschäftigte in einem Mindestlohnjob über die Runden kommen - solange, bis sie sich in die Altersarmut hinüberretten. Und das im Landmit dem weltweit höchsten Exportüberschuss. Ein bisschen Technik: DerMedianlohn beschreibt die Lohnhöhe, die von der einen Hälfte derBeschäftigten überschritten und von der anderen Hälfte unterschrittenwird. Der Durchschnittslohn das Mittel aller gezahlten Löhne. Beidezusammen ergeben den Kaitz-Index, der den Wert des Mindestlohnesgemessen an seiner Stellung im Lohngefüge eines Staates beschreibt.Den internationalen Spitzenplatz nimmt mit einem Wert von 70 Prozentdie Türkei ein. Die rote Laterne tragen die USA mit 36 Prozent,Deutschland liegt mit 48 Prozent nur im Mittelfeld. Der Autor desMindestlohnreports, Thorsten Schulten, hat Recht, wenn er eineEU-Mindestlohnpolitik fordert, die einen Kaitz-Wert von 60 Prozentzum Ziel hat. Das ist zwar noch immer kein Edelentgelt, wäre abereine wichtige Verbesserung. Denn ein hoher Indexwert bedeutetinsgesamt geringere Lohnunterschiede und sinkende Ungerechtigkeit aufvielen Ebenen - nicht zuletzt, was die Aufhebung der strukturellenBenachteiligung von Frauen in den Arbeitsmärkten angeht.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell