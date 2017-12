neues deutschland: Regisseur Thomas Ostermeier: Ich rede auch mit Rechten - aber nicht in der Öffentlichkeit

Berlin (ots) - "Ich würde jederzeit mit Rechten reden", sagt derRegisseur Thomas Ostermeier im Gespräch mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe) -"nur nicht in der Öffentlichkeit". Das strategische Ziel der NeuenRechten bestehe darin, die Grenzen des Sagbaren immer weiter nachrechts zu verschieben - gerade in den Kultureinrichtungen. "Dort auchnur auftreten zu dürfen, das wäre ein erster Gewinn." Viel mehr alsein Austausch von Argumenten sei bei einer solchen Veranstaltung derVersuch rechter Kräfte zu befürchten, "Räume zu erobern, die bishereinem bürgerlich denkenden Spektrum vorbehalten waren". Ostermeierist Künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne und einer derbekanntesten Theaterregisseure Europas. Mit Stücken wie Falk Richters"Fear" oder "Rückkehr nach Reims" nach Didier Eribon hat er an derSchaubühne Themen von gesellschaftlicher Sprengkraft etabliert.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell