neues deutschland: Regisseur Costa-Gavras: Merkel muss Griechenland-Politik ändern

Berlin (ots) - "In Griechenland spielt sich eine Tragödie ab. FrauMerkel schreiten Sie ein!", fordert der griechisch-französischeRegisseur Constantin Costa-Gavras im Interview mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Alsmächtige EU-Politikerin könne und müsse sie die Haltung der EUgegenüber Griechenland radikal ändern und den Sparkurs beenden. Erpersönlich habe Respekt für Merkels Flüchtlingspolitik, dochMenschen, die so ins Unglück gestoßen würden wie die Griechen,könnten nicht mehr differenzieren. "Darum sieht die große Mehrheitder Griechen in Merkel das Problem und lehnt sie ab." Costa-Gavrasbezweifelt auch den Einfluss der zahlreichen Film-Dokumentationen zurBanken- und Schuldenkrise: "Gut gemachte Fiktion entfaltet erheblichmehr Wirkung als eine Liste mit Fakten."