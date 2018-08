neues deutschland: Rechtswissenschaftler Thomas Groß: Einwanderungsgesetz kann Migration nicht reduzieren

Berlin (ots) - Die Vorstellung, man könnte Migration aufnationaler Ebene steuern, ist nach Ansicht des RechtswissenschaftlersThomas Groß unrealistisch. Mit dieser Einschätzung widerspricht erder Erwartung der Bundesregierung an ein Einwanderungsgesetz.Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte formuliert, das von der GroßenKoalition noch in diesem Jahr geplante Gesetz solle helfen, denFachkräftemangel zu beheben und die Migration zu steuern. ThomasGroß, Professor für Öffentliches Recht, Europarecht undRechtsvergleichung an der Universität Osnabrück, nennt es imInterview mit der Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe)einen Fortschritt, wenn mit einem solchen Gesetz der "Begriff derEinwanderung positiv besetzt wird". Allerdings stehe hier dieökonomische Nützlichkeit für den deutschen Arbeitsmarkt imVordergrund. Während die SPD stärker für ein angebotsorientiertesKonzept sei, bevorzuge die Union nach wie vor ein nachfragebezogenesKonzept, bei dem es darauf ankommt, dass Zuwanderer schon konkreteArbeitsplätze benennen können. In keinem Fall werde man über dieSteuerung der Einwanderung in den Arbeitsmarkt den Migrationsdrangnach Europa reduzieren können, sagte Groß.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell