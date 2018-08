neues deutschland: Publizistin Daniela Dahn: Sammlungsbewegung soll Abgeordnete ermutigen, sich stärker am Wählerwillen zu orientieren

Berlin (ots) - Auftrag der von Sahra Wagenknecht initiiertenSammlungsbewegung ist es, das Primat der Politik zurückzuerobern.Dies meint die Publizistin und Schriftstellerin Daniela Dahn in einemBeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neuesdeutschland" (Samstagausgabe). Zwischen den drei "quasi-linkenParteien im Bundestag", SPD, LINKE und Grüne, gebe es trotzprogrammatischer Schnittstellen markante Unterschiede, "insbesonderein der Friedens- oder Interventionspolitik, in der angeblichenNotwendigkeit von Rüstung und deren Export", schreibt Dahn. "Hier istauch die Kluft zwischen dem Willen der Wähler und derenRepräsentanten besonders groß." Eine Sammlungsbewegung könnteAbgeordnete ermutigen, ihr Mandat mehr am Wählerauftrag zuorientieren, als an den Partei-Hierarchien. "Außerparlamentarischerund außerpropagandistischer Druck muss klarstellen: Parteien,Parlament und Regierung sind dem Gemeinwohl verpflichtet", so Dahn.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell