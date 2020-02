Berlin (ots) - Für den Psychologen Sebastian Bartoschek kommen die Mordanschlägevon Hanau nicht unerwartet. Es habe in den letzten Jahren "eine Häufung vonsolchen und ähnlichen Fällen" und eine "Radikalisierung im Internet" gegeben,sagte er der Tageszeitung in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Wochenendausgabe). "Insofern sind solche Taten nur eine Frage derZeit", so Bartoschek. Der mutmaßliche Attentäter Tobias R. war aus seiner Sichteindeutig psychisch krank. Zugleich habe er sich "an gebräuchlichen rechtenVerschwörungstheorien vor allem aus den USA bedient", konstatierte der Experte.Das zeige dessen Glaube, von einer Geheimorganisation überwacht worden zu sein,die die Geschicke der Welt lenke.Bartoschek forderte, staatliche Institutionen müssten sich viel intensiver mitauf den gängigen Internetkanälen wie Youtube, Facebook und Twitter freizugänglichen Verschwörungstheorien befassen: "Es braucht eine Sensibilisierungvon Strafverfolgungsbehörden und Verfassungsschutzämtern." So könnte eine"Task-Force YouTube" gegründet werden, "in der Beamte sich entsprechende Videosanschauen und dem Ganzen nachgehen". Wer rechte Verschwörungstheorien verbreite,müsse beobachtet werden.Zudem plädiert Bartoschek für den Einsatz von Behördenmitarbeitern inOnline-Chats. Es helfe, wenn dort Widerspruch geäußert werde, da dort "viel mehrMenschen mitlesen als die Hardcore-Verschwörungstheoretiker". Von diesen ließensich etliche durch Argumente davor bewahren, den Theorien auf den Leim zu gehen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4526947OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell