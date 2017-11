neues deutschland: Prozess um Multimillionen-Dollar-Betrug bei Venezuelas staatlichem Ölkonzern PDVSA

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Berlin (ots) - Während Venezuela in den vergangenen Jahrenwirtschaftlich in die Krise geschlittert ist, haben zweivenezolanische Geschäftsmänner in den USA korrupte Mitarbeiter desstaatlichen Ölkonzerns PDVSA bestochen und so einenMultimillionenschaden verursacht. Der Fall der beiden "Boligarchen"Roberto Rincon und Abraham Shiera und ihrer Helfer wird derzeit voreinem US-Bundesgericht verhandelt. Laut dem PDVSA-TochterunternehmenBariven haben sie einen Schaden von 600 Millionen US-Dollar zuverantworten, die US-Behörden gehen sogar von bis zu einer MilliardeDollar aus. Sie hatten mit der Zahlung von Bestechungsgeldern dieAuftragsvergabe von PDVSA an Subunternehmer manipuliert und mitRingüberweisungen und Konten in Panama und der Schweiz ihre Spurenverwischt.In der Anklageschrift werden den Männern 18 Sachverhaltevorgeworfen, darunter die Zahlung von Bestechungsgeldern undGeldwäsche. Allein beim Ölmagnat Roberto Rincon haben die Ermittler118 Bankkonten untersucht, er besaß ein Firmengeflecht von 36 Firmen.