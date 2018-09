neues deutschland: Pro-Asyl-Chef Burkhardt: In der EU steht die Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel

Berlin (ots) - "Von einer Asylpolitik, die auf Solidarität undMenschenrechten basiert, ist Europa weit entfernt." Das sagte derGeschäftsführer und Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation PROASYL, Günter Burkhardt, in einem Beitrag für die von der Tageszeitung"neues deutschland" und weiteren Partnern getragene Onlineplattformdie-zukunft.eu. "Hinter technokratisch klingenden Begriffen wie»Hotspots«, »kontrollierte Zentren«, »Ausschiffungsplattformen« etc.verbirgt sich der Versuch Europas, Schutzsuchenden systematisch denZugang zum Recht auf ein faires Asylverfahren in der EU zuversperren."Aus Anlass des diesjährigen Tags des Flüchtlings am 28. Septemberging Burkhardt scharf mit der EU ins Gericht: "Innerhalb der EU stehtzunehmend die Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel. Bilaterale Abkommenzwischen Bundesregierung und Griechenland, Italien und anderenStaaten hebeln rechtsstaatliche Prinzipien aus. Es ist inakzeptabel,dass die Bundespolizei ermächtigt wird, Asylsuchende an der deutschenGrenze aufzugreifen und in den Flieger etwa nach Griechenland zusetzen, ohne dass sie den Rechtsweg beschreiten können. Hier versuchtdie Bundesregierung, am Europa-Recht vorbei einen faktischrechtsfreien Raum zu schaffen, in dem die Bundespolizei unterAushebelung der Rechtswegegarantie des Grundgesetzes und desEuropa-Rechts handelt." (https://die-zukunft.eu/rechtsstaatlichkeit-und-menschenrechte-stehen-auf-dem-spiel/)Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell