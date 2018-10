neues deutschland: Position der Schwäche - Kommentar zur Angekündigung von Angela Merkel, auf dem CDU-Parteitag nicht für den Parteivorsitz zu kandidieren

Berlin (ots) - Die Entscheidung von Angela Merkel, sichschrittweise aus der Politik zurückzuziehen, ist für dieCDU-Vorsitzende riskant. Denn sie hat diese Entscheidung nach einigenWahlschlappen aus einer Position der Schwäche getroffen. Die eigeneBundestagsfraktion steht mehrheitlich nicht mehr hinter ihr. Das hatkürzlich die Wahl zum Fraktionsvorsitzenden gezeigt, bei der MerkelsFavorit Volker Kauder unterlag und stattdessen Ralph Brinkhausgewann. Das bedeutet, dass Merkel jederzeit durch einen internenAufstand als Kanzlerin gestürzt werden könnte. Ob sie bis zum Endeder Legislaturperiode als Regierungschefin durchhält, ist deswegenfraglich.Merkel will offensichtlich in einer Übergangszeit die Ämter aneine Person übergeben, die ihr politisch nahe steht. Die Kanzlerindürfte sich wünschen, dass ihre Generalsekretärin AnnegretKramp-Karrenbauer im Dezember zur neuen Parteivorsitzenden gewähltund die neue starke Frau der CDU wird.Doch einen geräuschlosen Übergang wird es nicht geben. Vielmehrsieht es danach aus, als könnte in der Partei ein Machtkampfausbrechen. Denn auch Gesundheitsminister Jens Spahn und der frühereBundestagsabgeordnete Friedrich Merz haben Interesse amParteivorsitz. Während Spahn in den vergangenen Jahren als Gegner vonMerkels Flüchtlingspolitik auftrat, verdingte sich Merz als Lobbyistfür Sozialabbau bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.Beide stehen bereit, um die Politik der CDU weiter nach rechts zurücken.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell