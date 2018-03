Berlin (ots) - Der polnische Arbeitsrechtsexperte Marek Benio hältden Kompromiss zur Reform der EU-Entsenderichtlinie für ungerecht."Unter dem Deckmantel der europaweiten »Gleichbehandlung« vonArbeitnehmern werden in Wahrheit protektionistische Maßnahmeneingeführt und zwar von Ländern, die Polen ohnehin wirtschaftlichüberlegen sind", sagte der Dozent der Wirtschaftsuniversität Krakauim Interview mit der Tageszeitung "Neues Deutschland"(Mittwochausgabe).Die neue EU-Entsenderichtlinie strebe eine Chancengleichheit an,die allein geografisch bedingt ist. Polnische oder bulgarischeFachkräfte profitieren von dieser Maßnahme deshalb nur dann, wenn sielangfristig in Deutschland, Belgien oder Frankreich arbeiten, soBenio. "Der polnischen Wirtschaft bringt diese Regelung jedoch mehrSchaden als Nutzen." Der Arbeitsrechtsexperte geht davon aus, dassdie sozialen Unterschiede innerhalb der EU weiter anwachsen werden,da die neue Entsenderichtlinie noch mehr qualifizierte Osteuropäerzur Abwanderung in den Westen bewegen könnte.Vertreter von EU-Kommission, Europaparlament und Ministerrathatten sich Ende Februar nach jahrelangem Streit auf einen Kompromisszur Reform der Entsenderichtlinie geeinigt. Die Staaten müssen demformell noch zustimmen, was an diesem Mittwoch bei einem Treffen derständigen Vertreter geschehen könnte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell