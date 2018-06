neues deutschland: Polizeiforscher Krahmer: Mit neuen Polizeigesetzen werden grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft gesetzt

Berlin (ots) - In den aktuellen Verschärfungen der Polizeigesetzein mehreren Bundesländern sieht der Politikwissenschaftler FlorianKrahmer eine Gefährdung für den Rechtsstaat. Mit Novellen wie demneuen bayerischen Polizeiaufgabengesetz, das Mitte Mai beschlossenworden ist, würden "grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien außerKraft gesetzt", sagt Krahmer im Interview mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe)."Der Skandal ist, dass Sanktionsmaßnahmen gegen Menschen verhängtwerden können, ohne dass diese eine Straftat begangen haben."Der an der Universtität Leipzig zur empirischenPolizeiwissenschaft forschende Experte kritisiert eine Aufrüstung inder Ausstattung der Polizei mit Militärgerät wie Handgranaten undMaschinengewehren, aber auch Maßnahmen wie Störsender zur Abschaltungvon Handynetzen oder Gummigeschosse, die explizit der innerenAufstandsbekämpfung dienten. Die Gesetzesverschärfungen seien "Teileines kontinuierlichen Paradigmenwechsels in derSicherheitsarchitektur", ihre Verabschiedung erst durch das aktuellegesellschaftliche Klima möglich. Die Begründung Terrorismusbekämpfunghält Krahmer nicht für stichhaltig: "Auf der einen Seite werdenGesetze verabschiedet, die Terrorismus bekämpfen sollen, aber dieAllgemeinheit treffen werden. Auf der anderen Seite werden Maßnahmen,die den Terrorismus effektiv bekämpfen könnten, durch die Politikkonterkariert", bemängelt der Polizeiforscher.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell