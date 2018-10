neues deutschland: Politologe Christoph Butterwegge: In Sachsen ist Schwarz-Blau möglich

Berlin (ots) - Der Kölner Politikwissenschaftler ChristophButterwegge hält ein Zusammengehen von CDU und AfD in Sachsen fürmöglich. Das sagte er der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Freitagsausgabe). Aus seinen Erfahrungen in einerEnquetekommission des sächsischen Landtages zum demografischen Wandelvor einigen Jahren berichtete Butterwegge, dass "in der CDU-Fraktionideologische Überscheidungen mit ultrarechten Kernideologien nicht zuübersehen" gewesen seien. "Zwar sprechen sächsische CDU-Politikerlieber von Patriotismus als von Nationalismus. Im Hinblick auf diedemografische Entwicklung teilen sie aber die Befürchtung der AfD,das deutsche Volk und die Sachsen könnten aussterben", sagteButterwegge. Die sächsische CDU habe solche Positionen hoffähiggemacht und somit den Boden für Pegida und die AfD bereitet.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell