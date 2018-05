neues deutschland: Politologe Armin Kuhn: Hausbesetzungen haben sich nicht in der typischen Szene bewegt

Berlin (ots) - Angesichts von Hausbesetzungen in Berlin, Göttingenund Stuttgart hat der Politologe und Buchautor Armin Kuhn daraufhingewiesen, dass "die Besetzungen der letzten Monate sich nicht inder typischen Szene bewegt haben". Das sagte er der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagsausgabe)."Lange Zeit war ein linksradikaler Freiraum-Gedanke prägend, das istnun anders", so Kuhn. "Da sind auch Linksradikale dabei, aberzusammen mit Leuten, die vorher nicht unbedingt verdächtig für diesesThema waren." So hätten in Stuttgart Familien mit Kindern ein Hausbesetzt und seien sogar in die Wohnungen eingezogen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell