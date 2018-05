neues deutschland: Politikwissenschaftler: Stärke der Berliner LINKEN ist die Geschlossenheit

Berlin (ots) - Das Umfragehoch der Berliner Linkspartei imaktuellen »Berlin Trend« liegt laut Politikwissenschaftler GeroNeugebauer vom Otto-Suhr-Institut der Freien Universität vor allem imgeschlossenen Auftreten der Partei begründet. »Es gibt aus derBerliner LINKEN keine Ereignisse und Situationen, die es den Medienerlauben, über Konflikte oder Streit zu berichten«, sagte Neugebauerder in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«(Freitagsausgabe). Außerdem gebe es zwar immer noch eine Trennungzwischen Ost und West, wo die LINKE in Berlin unterschiedlichgemessen werde. Dennoch sei die Akzeptanz der LINKEN - gerade imWesten - gestiegen. »Die LINKE wird immer mehr als normale Parteiwahrgenommen«, sagt der Politologe Neugebauer dem »nd«. Im »BerlinTrend« des Meinungsforschungsinstitutes infratest dimap im Auftragder RBB-»Abendschau« und der »Berliner Morgenpost« lag die LINKE mit22 Prozent erstmals vor der CDU, SPD, Grünen, AfD und FDP.Die Parteiführung der Sozialisten sieht in dem guten Abschneidenin der Umfrage ihre Strategie bestätigt. »Ich freue mich über denTrend, der bestätigt, dass die Strategie mit dem Titel 'Wem gehörtdie Stadt?' nicht falsch ist«, sagte die Landesvorsitzende derLINKEN, Katina Schubert, dem »nd«. Aus Sicht der Landeschefin gelingtes der LINKEN außerdem bei den Themen »Wohnungen und Mieten«, dierichtigen Schwerpunkte zu setzen und eine »intelligente, vernünftigeStrategie« umzusetzen - nämlich die Mieten zu dämpfen undgleichzeitig den Neubau zu forcieren. Allen Angriffen gegen die dafürzuständige Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) zumTrotz gebe es in diesem Bereich für die Linkspartei einen »gewissenRückhalt«, sagte Schubert.Auch Vizeregierungschef und Kultursenator Klaus Lederer freutesich über den Umfragetrend: »Für meine Partei, die sich diesestadtweite Zustimmung durch tolle Arbeit, die richtigen Themen undviel Engagement verdient hat«, sagte Lederer dem »nd«. Ausruhen dürfeman sich auf den Umfragewerten nicht, betonte der Vizesenatschef. »Esist noch ein bisschen was zu tun.«Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell