neues deutschland: Politikwissenschaftler Kopke sieht Rechtswende bei Berliner AfD

Berlin (ots) - Christoph Kopke, Berliner Professor fürPolitikwissenschaft, sieht eine klare Rechtsprofilierung der AfD inBerlin und Brandenburg. Das sagte er der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe). Die Wahl vonBeatrix von Storch als Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl amvergangenen Wochenende sei eine Abkehr von dem Versuch, mit demLandesvorsitzenden Georg Pazderski eine liberale Version der AfD inBerlin zu etablieren. "Mit dieser Wahl hat sich die AfD klar zurRechtsprofilierung bekannt", sagte Kopke im Interview. Zudem habe esetliche Demonstrationen zum Beispiel gegen Flüchtlingsheime gegeben,auf denen die AfD zusammen mit Neonazis und Kameradschaften gelaufenseien. "Das ist so häufig, dass man es nicht auf den Einzelfall oderZufall reduzieren kann", so der Politikwissenschaftler. DenAbgrenzungsaussagen der AfD sei deshalb nicht zu trauen.Die Reaktion des Brandenburgischen AfD-FraktionsvorsitzendenAlexander Gauland auf den Brandanschlag in Nauen zeige darüberhinaus, dass die Partei an einer Stimmung beteiligt sei, "aus der dieMenschen das Recht ableiten, zur Tat zu schreiten." In Nauen hatteein NPD-Politiker zusammen mit anderen Neonazis im August 2015 einenBrandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft verübt. Kopkesagte, die AfD stelle sich als letzte Möglichkeit dar, friedlichetwas gegen die Flüchtlingspolitik der Bundeskanlerin Angela Merkel(CDU) zu unternehmen. "Da ist aber die Androhung von Gewaltinbegriffen", sagte Kopke.