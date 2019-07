neues deutschland: Politikwissenschaftler Kees Van der Pijl sieht in Ermittlungen im Fall MH17 eine anti-russische Stoßrichtung

Berlin (ots) - Nach Ansicht des holländischenPolitikwissenschaftlers Kees Van der Pijl sind die Ermittlungen imFall der abgeschossenen Passagiermaschine MH17 eine Farce. "Malaysia,Mitglied des internationalen Ermittlerteams (JIT), hat sich von denErmittlungsergebnissen distanziert. Ministerpräsident Mahathirkritisierte, die eigentliche Stoßrichtung sei immer gewesen, Russlandzu verdächtigen. Belgien, ein weiteres Mitglied des JIT, schweigt undhat sogar den Vorschlag gemacht, Russland wieder in den Europarataufzunehmen. Bleiben nur die Niederlande und Australien - und Kiew,das nicht als vollwertiges Mitglied zählen kann, da es als einer derpotenziellen Täter direkt am JIT beteiligt ist", sagte Van der Pijlgegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Mittwochausgabe).Der Autor des Buches "Der Abschuss. Flug MH17, die Ukraine und derneue kalte Krieg" kritisiert, dass von der offiziellen Linieabweichende Untersuchungsergebnisse vom JIT konsequent ignoriertwerden. Den Verdacht, wonach die ostukrainischen Separatisten dasFlugzeug mit einer BUK-Rakete abgeschossen haben, teilt er nicht:"Die größtmögliche Wahrscheinlichkeit ist, dass die Ukraine gemeinsammit der NATO das Flugzeug abgeschossen haben. Die Tragödie des JITist, dass es die Möglichkeit hätte, dies herauszufinden. Aber genaudas wird nicht gemacht, weil die Ermittler einen klaren Auftraghaben: zu zeigen, dass Russland hinter dem Abschluss steckt", so Vander Pijl. Zugleich warnt er davor, die russische Seite zuidealisieren, sonst bestehe die Gefahr, "mit einem naiven Idealismusan eine komplexe Sachlage heranzugehen". Der Propagandakrieg um MH17müsse vielmehr als Teil eines sich verschärfenden geopolitischenKonfliktes zwischen dem Westen und den BRICS-Staaten aus Brasilien,Russland, China, Indien und Südafrika gesehen werden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell