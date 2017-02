neues deutschland: Pochen allein genügt nicht - zum Auftreten der Kanzlerin Merkel in der Türkei

Berlin (ots) - »Merkel pocht bei Treffen mit Erdogan aufMeinungsfreiheit«, titelte eine Agentur ihre Meldung über dieBegegnung der Kanzlerin mit dem türkischen Präsidenten. Nun hat wohlkein Außenstehender gehört, wie vernehmlich das Pochen tatsächlichwar, aber auf den Putz gehauen hat sie wohl nicht, auch nicht imübertragenen Sinne. Der Gastgeber, berühmt-berüchtigt für spontanecholerische Ausbrüche, darf da als verlässlicher Seismograph gelten.Nennenswerte Ausschläge werden da aber nicht gemeldet.Nun war das Auftreten der deutschen Regierungsspitze keineswegsjämmerlicher als das des letzten US-Vizepräsidenten oder desNATO-Generalsekretärs Ende vorigen Jahres. Aber es ist unter demStrich reichlich wenig, gemessen an den Forderungen derÖffentlichkeit in Deutschland und selbst an den ohnehin nichtausufernden Erwartungen jener in der Türkei.Die Zehntausenden seit Juli 2016 aus politischen GründenVerhafteten hätten schon erwarten können, dass Merkels milde Mahnung,»Meinungsfreiheit und Gewaltenteilung in der Türkei« einzuhalten, vonErdogan nicht unwidersprochen als »Aufruf zur Zusammenarbeit imAnti-Terror-Kampf« fehlinterpretiert wird. Warum fragte Merkel nichtnach den im Gefängnis sitzenden demokratisch gewählten Abgeordneten?Opposition muss sein, erklärte sie - eine Aussage, wolkig genug, dasssich Erdogan ihr gern anschloss. Er ist auch für Opposition, soferner die sich selbst aussuchen kann.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell