neues deutschland: Pflege-Experte Knopp: Deutsche Pflegepolitik ignoriert osteuropäisches Betreuungskräfte

Berlin (ots) - Knapp jeder zehnte Pflegehaushalt in Deutschlandbeschäftigt eine zumeist aus Osteuropa stammende Hilfskraft - legaloder illegal. Vermutlich betrifft das mehr als 200.000 Familien. "DieEntwicklung dieses prosperierenden Dienstleistungsmarktes wird vonder deutschen Politik seit Jahren konsequent ignoriert. Anstattgesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, wird einfach weggeschaut",kritisierte der Jurist Lothar Knopp von der BrandenburgischenTechnischen Universität Cottbus-Senftenberg die aktuelle Situation inder in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Mittwochausgabe). Knopp und seine Mitarbeiter hatten im Rahmen einesdeutsch-polnischen Forschungsprojektes versucht, den Markt zuanalysieren. Jedoch erhielten sie von etwa 80 Prozent derkontaktierten Unternehmen keine Auskunft. Für die Betreuung vonPflegebedürftigen in Privathaushalten müsse ein verlässlicherrechtlicher Rahmen mit einheitlichen Verträgen und Qualitätsstandardsgeschaffen werden, erklärte Knopp. Auch bei der Finanzierung müssedie Politik nachlegen, eine 24-Stunden-Betreuung sei durch diePflegekassen abzusichernPressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell