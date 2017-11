neues deutschland: Parlament der Wohnungslosen in Berlin in Planung

Berlin (ots) - Ein Parlament der Wohnungslosen soll Betroffenenhelfen, sich zu organisieren und Forderungen an die Politik stellen.Das sagte Jan Stürner, Student der Sozialen Arbeit an derAlice-Salomon-Hochschule in Berlin, der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). "Bisher gibt espraktisch keine Betroffenenvertretung von Wohnungslosen inDeutschland", so Stürner. "Wir wollen also ein Gremium schaffen, überdas Wohnungslose Forderungen an die Politik stellen können." AnWahlen könnten sich Wohnungslose zwar beteiligen, aber nur untererschwerten Bedingungen - und wenn sie einen deutschen Pass haben.Deshalb nutzten das Recht nur sehr wenige von ihnen.Einen Zeitplan für das Projekt gibt es noch nicht. Zunächstwollten Stürner und andere Unterstützer ein solches Parlament imvergangenen September in der damals besetzten Volksbühne starten,sagte er. Doch bevor sie ihre Idee in die Tat umsetzen konnten,wurden die Besetzer aus der Volksbühne geräumt. Nun ist die Gruppeauf der Suche nach einem geeigneten Raum. Ist der gefunden, könneauch die Kontinuität einer Wohnungslosenvertretung bessergewährleistet werden. "Es ist sehr schwierig, Wohnungslose zuorganisieren. Die Menschen sind in einer Extremsituation, viele sindso sehr mit Überleben beschäftigt, dass es zu viel verlangt ist, sichauch noch politisch zu engagieren."Offizielle Zahlen, wie viele Obdachlose in Berlin leben, gibt esnicht. Schätzungen zufolge sind es 3000 bis 6000. Wohnungslose gibtes mindestens doppelt so viele. Werner erwartet daher keineVollversammlung, aber auch eine Repräsentation sei kaum zu erwarten."Zunächst einmal brauchen wir eine kritische Masse von etwa 20 bis 30Betroffenen, die sich überhaupt beteiligen."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell