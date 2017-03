neues deutschland: Oxfam: Westen muss Hilfsprogramme in afrikanischen Hungerstaaten finanzieren

Berlin (ots) - Markus Nitschke von der EntwicklungsorganisationOxfam hat westliche Länder dazu aufgefordert, afrikanische Länder inder aktuellen Hungerkrise zu unterstützen. "Westliche Geberländermüssen die notwendigen humanitären Hilfsprogramme für Äthiopien,Kenia und Somalia ausreichend finanzieren - und zwar schnell!",schreibt der Experte in einem Gastbeitrag für die in Berlinerscheinende Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe). Siedürften nicht noch einmal denselben Fehler wie vor sieben Jahrenbegehen, als es schon früh Warnungen vor einer sich abzeichnendenHungersnot am Horn von Afrika gab. "Die internationale Gemeinschaftignorierte diese monatelang - bis es zu spät war und die Katastropheihren Lauf nahm", so der Oxfam-Referent für humanitäre Hilfe. "Mehrals eine Viertelmillion Menschen kamen bei der Hungersnot in Somaliadamals ums Leben. "Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell