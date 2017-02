neues deutschland: Ostdeutsche Wirtschaft leidet besonders unter Russland-Sanktionen

Berlin (ots) - Die ostdeutsche Wirtschaft muss große Einbußen beimRussland-Geschäft hinnehmen. Das berichtet die in Berlin erscheinendeTageszeitung "neues deutschland" (Samstagsausgabe)und beruft sichdabei auf Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums, die SusannaKarawanskij, die Ost-Koordinatorin der Linksfraktion im Bundestag,erfragt hatte. So musste Sachsen in den ersten elf Monaten des Jahres2016 beim Export nach Russland einen Rückgang von fast 30 Prozentoder 314 Millionen Euro hinnehmen. In Mecklenburg-Vorpommernschrumpften die Ausfuhren gar um 51 Prozent oder 165 Millionen Euro.Zwar gingen die Ausfuhren auch in westdeutschen Ländern zurück, dochtreffe es den Osten besonders hart, da die Firmen "die Ausfälle nichtdurch Exporte in andere Staaten kompensieren können", wie derGeschäftsführer des Maschinen- und Anlagenbauverbandes VDMA Ost,Reinhard Pätz, gegenüber "neues deutschland" betonte. »Traditionellist der Anteil Russlands am Exportgeschäft bei unseren Firmen abergrößer als in den westdeutschen Ländern«, sagt VDMA-Ost-Chef Pätz.Für Susanna Karawanskij sind die Zahlen ein Beleg für die verfehlteRussland-Politik. »Besonders in Ostdeutschland leiden die kleinen undmittleren Unternehmen unter der Russland-Phobie der Großen Koalition.Es wird Zeit, dass Kanzlerin Angela Merkel ihre Russischkenntnisseentstaubt und wieder einen Schritt auf Wladimir Putin zugeht - daswäre nicht nur gut für die Wirtschaft, sondern auch ein Beitrag zurweltweiten Entspannungspolitik", sagte Karawanskij dem "neuendeutschland".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell