neues deutschland: Ökonomin Schrooten: Bitcoin hat noch keine echte Marktmacht

Berlin (ots) - Die massiven Kursveränderungen des Bitcoins in denvergangenen Tagen zeigen den spekulativen Charakter dieserKryptowährung, konstatiert die Wirtschaftswissenschaftlerin MachthildSchrooten. "Aktuell sind Bitcoins eher etwas für AnlegerInnen, diemit massiven Verlusten leben können", schreibt die Professorin an derHochschule Bremen in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinendeTageszeitung "neues deutschland" (Freitagsausgabe). Echte Marktmachtkönnten Bitcoin und Co. erst entfalten, wenn ihnen dauerhaftVertrauen entgegen gebracht wird. "Das aber wiederum wird sich nurdann einstellen, wenn von den MarktteilnehmerInnen Regeln zu beachtensind, die das Risiko dieser Krypto-Gelder minimieren", so Schrooten.Die Volkswirtin schlägt daher vor, dass auch Kryptowährungen undKryptotransaktionen der internationalen Regulierung unterworfenwerden. "Eine Krise des Geldsystems kann sich auch im Zeitalter derDigitalisierung niemand leisten."