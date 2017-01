neues deutschland: Ökonom Flassbeck: US-Zölle auf Importe könnten für Deutschland zum Problem werden

Berlin (ots) - Für den früheren Leiter der Wirtschaftsabteilungvon UNCTAD, der UN-Organisation für Welthandel und Entwicklung,Heiner Flassbeck, könnten mögliche US-Zölle auf Importe aus Chinaauch für Deutschland zum Problem werden. "Berlin sollte sehr genauhinsehen, wie der künftige US-Präsident Donald Trump sich zu Chinaverhält, denn auch Deutschland, das G20-Land mit dem höchstenÜberschuss der Exporte über die Importe, hat einiges zu verlieren",schreibt der Ökonom in einem Gastbeitrag für die in Berlinerscheinende Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Dochwas in Berlin und Peking gerne vergessen werde: Wer dauerndÜberschüsse im Außenhandel macht, schädige die Defizitländer, da ermit seinen Produkten die der Defizitländer verdrängt und dorthinArbeitslosigkeit exportiert, so Flassbeck, der 1998 und 1999Staatssekretär im Bundesfinanzministerium war. "Das Überschusslandgewinnt in jedem Fall und das Defizitland verliert. Das widersprichtder Idee des Freihandels und der Hoffnung, dass dabei würden allegewinnen."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell