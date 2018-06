neues deutschland: Ökonom Bibow vom New Yorker Skidmore College: Erweiterung der Eurogruppe zur Transferunion nötig

Berlin (ots) - Der Ökonom Jörg Bibow hält angesichts der hohendeutschen Exportüberschüsse eine Vertiefung der EuropäischenWährungsunion hin zu einer Transferunion für unumgänglich. "Reformenkönnen nur funktionieren, wenn die internen Ungleichgewichteausgeglichen werden", sagte der Professor für Volkswirtschaftslehream Skidmore College in New York im Interview mit der Tageszeitung"neues deutschland" (Donnerstagausgabe). "Wer DeutschlandsExportüberschüsse verewigen will, muss auch eine Transferunionakzeptieren." Bibow findet es positiv, dass beim EU-Gipfel amDonnerstag und Freitag über verschiedene Reformvorschläge wie jenevon Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron diskutiert werden.Bundeskanzlerin Angela Merkel habe sich in dieser Frage endlich auchbewegt, "ihre Vorschläge wären aber kaum mehr als der berühmteTropfen auf dem heißen Stein", sagte der Volkswirt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell