neues deutschland: Nichts zu beschönigen - Kommentar zum Ausgang der Wahlen in der Türkei

Berlin (ots) - Einen Tag nach den Wahlen in der Türkei gibt esnichts zu beschönigen: Recep Tayyip Erdogan hat gewonnen. AlleHoffnungen der Opposition, dass es wenigstens zu einer Stichwahlkommen könnte, wurden zerschlagen. Ein kleiner Trost: Der linken HDPgelang es, trotz massiver Repressionen erneut ins Parlamenteinzuziehen. Ihre Mitstreiter verdienen unbedingt Respekt undUnterstützung. Die Türkei als hoffnungslosen Fall aufzugeben, hieße,ihnen den Rücken zuzukehren. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass dasParlament, in dem die HDP die drittstärkste Fraktion stellt, wegender nun endgültig installierten Präsidialdiktatur quasi keineHandlungsmacht mehr hat. Umso mehr wird es in den kommenden Monatenund Jahren auf die Macht der Straße ankommen - und hier besteht keinGrund, die Hoffnung aufzugeben. Obgleich 140.000 Menschen seit Juli2016 festgenommen wurden, sind die außerparlamentarischen Bewegungenkeineswegs tot.Dies ist das eine. Darüber hinaus hinterlässt der Wahltag eineFrage, der sich die linke Opposition in der Türkei wird stellenmüssen, ebenso wie all jene, die in Deutschland mit ihr gebangt undgehofft haben. Die Frage ist banal, die Antwort kompliziert: Warumwählen so viele Menschen Erdogan? Denn auch wenn das Ergebniszustande kam durch unfairen Wahlkampf, Manipulationen,Ausnahmezustand und Unterdrückung der Opposition - es zeigt dochauch: Die AKP kann weiterhin auf eine stabile Massenbasis bauen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell