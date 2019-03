neues deutschland: Neuer Wirtschaftsweise Truger sieht Senkung von Unternehmenssteuern kritisch

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Der neue Wirtschaftsweise Achim Truger hat sichkritisch zu Forderungen nach einer Senkung von Unternehmenssteuerngeäußert. Mit Blick auf Steuersenkungen in anderen Ländern wie denUSA sagte er: "Wenn die Bundesregierung hier mitmacht, heizt sie denSteuersenkungswettlauf weiter an. Dauerhafte Steuersenkungen habenvolkswirtschaftlich schädliche Folgewirkungen, weil dann wenigerMittel vorhanden sind für die Versorgung von Unternehmen und Bürgernmit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen", so Truger in einemInterview mit der Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe).Besser wäre es, wenn sich zumindest die EU-Staaten auf gemeinsameRegeln für die Unternehmensbesteuerung und Mindestsätze einigenwürden. Ausreichende Steuereinnahmen seien umso wichtiger, weil inder EU sehr strikte Vorgaben bei der Staatsverschuldung geltenwürden, so der Professor für Volkswirtschaftslehre undWirtschaftspolitik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.Er sehe Chancen auf gemeinsame EU-Regelungen, weil auf politischerEbene derzeit darüber diskutiert werde, dass künftig Steuerfragen miteiner Mehrheit beschlossen werden können. Bislang ist Einstimmigkeitnötig.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell