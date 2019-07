neues deutschland: Netzwerk Steuergerechtigkeit: Berliner Wohnungsbaugenossenschaften könnten den von der rot-rot-grünen Koalition geplanten Mietendeckel finanziell verkraften

Berlin (ots) - Die meisten Berliner Wohnungsbaugenossenschaftendürften keine Probleme haben, den von der rot-rot-grünen Koalitiongeplanten Mietendeckel finanziell zu verkraften. Zu diesem Schlusskommt der Finanzmarktexperte Christoph Trautvetter vom NetzwerkSteuergerechtigkeit. »Die Genossenschaften profitieren eigentlichgerade von den Niedrigzinsen«, sagte Trautvetter der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Donnerstagausgabe).»Im Vergleich zwischen den Geschäftsjahren 2007 und 2017 haben sichdie Zinssätze halbiert, den Genossenschaften spart das jedes JahrMillionen«, so der Finanzexperte weiter.Trautvetter hatte für die drei großen Genossenschaften BerlinerBaugenossenschaft eG, Beamten-Wohnungsverein zu Köpenick eG undBerliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG in denöffentlichen Geschäftsberichten für 2017 und 2007 die Kreditzinsenverglichen und auf Basis des Schuldenstands von 2017 dierechnerischen Einsparungen verglichen. Diese liegen demnach zwischen33 Cent und 1,61 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in demZehn-Jahres-Zeitraum. Gleichzeitig wurden die Mieten erhöht. »DieOpposition der Genossenschaften gegen den geplanten Mietendeckel kannich nicht nachvollziehen«, sagte Trautvetter zu »nd«.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell