neues deutschland: Mitgründer Ernst nach zehn Jahren Linkspartei: »Stehen uns zu oft selbst im Weg« / Vorsitzende der Luxemburg-Stiftung Enkelmann: »Mehr gesellschaftliche Partei, weniger Apparatepartei«

Berlin (ots) - Zehn Jahre nach der Gründung der Linksparteifordert der Fraktionsvize im Bundestag, Klaus Ernst, von seinerPartei, diese müsse »noch weniger ideologisch an Politik herangehen«.Er könne »viele Forderungen aufzählen, mit denen wir bei den Leutengut ankommen«, sagte der Mitgründer der Wahlalternative der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Samstagausgabe).»Aber die Leute sagen auch: An den und den Punkten seid ihr einfachnicht wählbar.«Ernst verwies dabei auf »unsere Position zur NATO zum Beispiel.Viele Menschen in unserem Land sehen das anders«. Im Entwurf zumWahlprogramm, über das am Wochenende ein Parteitag befindet, heißt esunter anderem: »Wir wollen die NATO auflösen und durch einkollektives Sicherheitssystem unter Einbeziehung von Russlandersetzen.«Die Vorsitzende der Linken-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung, DagmarEnkelmann, sagte gegenüber nd, sie wünsche sich von der Linken »mehrgesellschaftliche Partei, weniger Apparatepartei«. Es gehe darum, sodie frühere Parlamentarische Geschäftsführerin im Bundestag, »andereMehrheiten in der Gesellschaft« zu ermöglichen. Ernst ergänzte dazu,»die Art, wie wir uns selbst darstellen, wie wir auftreten, steht unsdabei oft im Weg«. Eine Partei sei »kein Selbstzweck, sondern Mittelzum Zweck. Es geht darum, die gesellschaftlichen Verhältnisse imInteresse der Mehrheit der Bevölkerung zu gestalten«.Enkelmann nannte es als Ziel der Linkspartei, »den dritten Polstark zu machen, also das Lager, das zwischen denen steht, die nurein paar Verschönerungen an der gesellschaftlichen Fassade anbringenwollen, und denen, die auf noch mehr autoritäre Politiklösungen, aufSpaltung und Hetze setzen«. Mit Blick auf die Debatte über dasWahlprogramm sagte Enkelmann, »oft gilt da noch die Losung: Ich habauch noch etwas, das da unbedingt hineinmuss. Und hier noch eineKompromissformulierung. Und da noch das soundsovielte Thema«. Dafehle die Schwerpunktsetzung.Gemeinsam mit Ernst war Enkelmann unmittelbar an den erstenSchritten zur Fusion von PDS und Wahlalternative beteiligt. DieGründung der gemeinsamen Partei erfolgte vor zehn Jahren am 16. Juni2007.