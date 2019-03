neues deutschland: Milchmännchens Rechnung¶ Der »bereinigte« Gender Pay Gap ist unsauber, findet Lotte Laloire¶

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Berlin (ots) - Nur ein Schwanzvergleich unter Statistiknerds, soscheint es. Es geht darum, ob der »bereinigte« oder der»unbereinigte« Gender Pay Gap der richtige Wert für die Lohnlückezwischen Männern und Frauen ist. Diese Frage ist hochpolitisch. Als»Bullshit« bezeichnen Typen auf Twitter den »unbereinigten« Wert von21 Prozent, den das Bundesamt für Statistik zum Equal Pay Dayveröffentlicht hat. Ein Autor vom Onlinemagazin Telepolis meinteeinmal, in der Zahl schlummere ein »Irrtum«, sie verfälsche »dietatsächliche wirtschaftliche Lage der meisten Männer«. Neunmalkluge,Normalos, Konservative und Rechte bemühen statt der realen 21 Prozenthäufig den niedrigeren Wert von sechs Prozent. Doch dieser»bereinigte« Wert ist alles andere als eine saubere Sache. Dabei wirdalles herausgerechnet, was Frauen benachteiligt - und schon wirkt derSexismus kleiner. Zu dieser Milchmännchenrechnung gehören Märchen,die sowohl Männer als auch Frauen leider immer wieder abspulen - oftunbewusst: So heißt es, Frauen ergriffen schlechter bezahlte Berufe(stimmt teilweise), dadurch entstehende Unterschiede sollten nichtberücksichtigt werden (Bullshit), sie seien »natürlich« (Irrtum) oderrührten aus »freien Entscheidungen« der Frauen (falsch). Am»bereinigten« Gender Pay Gap ist vor allem eines richtig: Durch ihnlässt sich die Schuld an der Misere den Benachteiligten selbst in dieSchuhe schieben, statt etwas im zurückgebliebenen Deutschland und aufseinem Ausbeutermarkt ändern zu müssen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell