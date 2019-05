neues deutschland: Mietenwahnsinn nur abgemildert - Kommentar zur Veröffentlichung des neuen Berliner Mietspiegels

Berlin (ots) - Die schlechte Nachricht ist: Die Mieten in Berlinsteigen weiter - aber im Vergleich zum Mietspiegel 2017 fiel derAnstieg diesmal geringer aus. Ein Grund zur Entwarnung ist das nicht,denn der Mietenwahnsinn grassiert weiter. Die geringerenSteigerungsraten zeigen aber, dass es ein Unterschied sein kann, weran der Regierung ist. So konnte Rot-Rot-Grün in Zusammenarbeit mitden landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften die Mietpreisentwicklungabsenken. Und vor preistreibenden Luxusmodernisierungen schützen inBerlin immer mehr Milieuschutzgebiete.Zu begrüßen ist zudem, dass in Berlin diesmal alle dreiVermieterverbände den Mietspiegel mittragen. Das erhöht dieRechtssicherheit des Instruments, das die Mieten in der Hauptstadtvergleichbar macht. Der Preis für die Einbindung der Verbände istindes hoch: In einigen Vierteln wurde nämlich die Wohnlage, die fürdie Bestimmung der ortsüblichen Durchschnittsmiete wichtig ist,hochgestuft. Dadurch werden etwa Gründerzeitquartiere aufgewertet,was wiederum die Verdrängungsgefahr erhöht.Für eine wirkliche Bekämpfung der hohen Mieten, die teilweisebereits armutsgefährdend sind, taugt das Instrument Mietspiegel abernicht. Es ist deshalb höchste Zeit, dass die Mieten gedeckelt odersogar gesenkt werden. Und auch die Bundesregierung muss aufwachen undendlich wirklich wirksame Maßnahmen zur Dämpfung der Mieten auflegen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell