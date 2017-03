neues deutschland: Merkels Hilfe für Erdogan

Berlin (ots) - Die Regierungspartei AKP will die Türkei zu einerDiktatur umbauen. Um genügend Zustimmung für ihr angestrebtesPräsidialsystem in der Bevölkerung zu erhalten, setzt sie aufDemagogie und Einschüchterung. Dieses Vorgehen ist abzulehnen.Zugleich muss aber konstatiert werden, dass die nun verhängtenAuftrittsverbote gegen türkische Regierungsvertreter in Deutschlandwirkungslos sind. Denn die überproportional vielen AKP-Wähler indiesem Land werden dadurch nicht ihre politische Haltung ändern. DieMaßnahmen sind lediglich eine Machtdemonstration. Auch Berlin willden Einfluss der türkischen Politik in der Bundesrepublikzurückdrängen. Das betraf zuletzt nicht nur dieWahlkampfveranstaltungen, sondern auch Spitzeleien desMoscheedachverbands Ditib. Ansonsten kann die Bundesregierung gut miteiner autoritären Herrschaft des Staatspräsidenten Recep TayyipErdogan leben. Voraussetzung hierfür ist, dass die Türkei dabeihilft, Geflüchtete von Europa fernzuhalten. Im Gegenzug akzeptiertman in Deutschland die Verfolgung politischer Gegner durch das Regimein Ankara, den Krieg gegen die Kurden und die Einflussnahme derTürkei in Syrien zugunsten von Islamisten. Anfang Februar hatteAngela Merkel Erdogan besucht und weitgehend kritiklos diePartnerschaft der beiden Länder betont. Somit hat die Kanzlerin demAutokraten wesentlich mehr beim Wahlkampf geholfen, als es dietürkischen Minister hierzulande hätten tun können.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell