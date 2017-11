neues deutschland: Menschenrechtsexpertin Lincoln: Konzerne bleiben häufig unbehelligt

Berlin (ots) - Global tätige Konzerne müssen auch überall in derWelt Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen, fordert SarahLincoln. Die Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei derNichtregierungsorganisation (NGO) Brot für die Welt hat die jüngsteVerhandlungsrunde für ein entsprechendes internationales Abkommen beiden Vereinten Nationen in Genf begleitet. "Wenn Unternehmen imAusland die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern verletzen, dielokale Bevölkerung von ihrem Land vertreiben oder Schäden für Umweltund Gesundheit verursachen, bleibt dies für sie häufig ohne Folgen",begründet sie die Notwendigkeit einer Übereinkunft. In vielen Ländernfehle es an einer unabhängigen Justiz. Weitere Probleme seien, dasswirtschaftliche Interessen ein höheres Gewicht als soziale Belangehaben und der Staat oft mit der Wirtschaft eng verbandelt sei.Lincoln unterstützt, dass Ecuador den Prozess für ein Abkommen zurUnternehmensverantwortung angestoßen hat. Sie verweist aber auch aufdie Bedeutung von NGO bei der jüngsten Verhandlungsrunde. Mehr als200 VertreterInnen der globalen Zivilgesellschaft haben demnach mitzahlreichen Fallberichten "die Dringlichkeit verdeutlicht, denAktivitäten transnationaler Unternehmen verbindlichemenschenrechtliche Grenzen zu setzen". Auch diesem Druck sei es zuverdanken, dass die EU den Prozess bisher nicht stoppen konnte unddie Verhandlungen 2018 in die nächste Runde gehen. "Dann hoffentlichmit einem Vertragsentwurf", so Lincoln.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell