neues deutschland: Menschenrechtsanwalt: Soziale Sicherheit wirkt Rechtspopulismus entgegen

Berlin (ots) - Der Menschenrechtsanwalt Eberhard Schultz hat dieGroße Koalition für die soziale Ungleichheit mitverantwortlichgemacht. "Wir erleben gegenwärtig eine unglaubliche Zunahme vonArmut, prekären Arbeitsverhältnissen, Obdachlosigkeit auf der einenund unvorstellbaren Reichtum auf der anderen Seite. Daran ist inerster Linie die Politik der Großen Koalition schuld", sagte dasMitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe)."Dagegen hilft nur konsequentes Drängen auf die Durchsetzung dersozialen Menschenrechte zur Gewährleistung einer menschenwürdigenExistenz und sozialer Sicherheit für alle", so Schultz. "Das könntedann auch dem wachsenden Rechtspopulismus entgegenwirken."Anlässlich des 70. Jahrestages der UN-Menschenrechtsdeklaration am10. Dezember betonte Schultz, die Allgemeine Erklärung derMenschenrechte der UNO könne, "richtig verstanden und richtigangewandt" einen Beitrag zum Kampf gegen reaktionäre unddemokratiefeindliche Kräfte leisten. Wer, wie der AfD-VorsitzendeGauland, den Faschismus für einen "Vogelschiss" in der "glorreichen"Geschichte des 1000-jährigen deutschen Reiches halte, relativiere denFaschismus und widerspreche damit zugleich der in der UN-Erklärungverkündeten Gleichheit aller Menschen.