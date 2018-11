neues deutschland: Menschenrechtsaktivist Verhovskij: Ukraine-Konflikt hat Russlands radikale Rechte gespalten

Berlin (ots) - Der Konflikt in der Ostukraine Russlands hat nachAnsicht des russischen Menschenrechtsaktivisten Alexander Verhovskijdie russische rechtsradikale Bewegung tief gespalten. Ein relevanterTeil der Szene unterstütze die Kiewer Regierung, da sie rechtenOrganisationen ein gutes Umfeld biete. "Dort können sie sichorganisieren, sogar bewaffnete Formationen aufstellen. In Moskaudagegen wird seit einigen Jahren gegen jede Form rechtsradikalerOrganisation - nicht nur bewaffnete Gruppen - hart vorgegangen",sagte der Leiter des Informations- und Analysezentrums "SOVA" derTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Unterdessenübernehme der russische Staat zunehmend nationalistische Forderungen."Die Regierung hat lange Zeit mit der russischen nationalistischenBewegung konkurriert und demgegenüber eine imperiale, etatistischeVariante propagiert, die sich im Gegensatz zu äußeren und nicht zuinneren Feinden sieht", so Verchovskij. Inhaltlich bedeute dies "eineÖffnung gegenüber national-konservativen Gruppen. Prominent ist hierdie Idee der russischen Welt".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell