neues deutschland: Meinungsforscher Nico Siegel: Realistisches Stimmungsbild zur AfD möglich

Berlin (ots) - Der Geschäftsführer des MeinungsforschungsinstitutsInfratest dimap, Nico Siegel, hat die Kritik zurückgewiesen, dieDemoskopie könne Wahlentscheidungen nicht mehr zuverlässigprognostizieren. Im Interview mit der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe) sagte Siegel, miteinem sogenannte Shy-Effekt wie in den USA, als sich Trump-Anhängerin Wahlumfragen nicht als solche zu erkennen gegeben haben, rechne erbezüglich der AfD bei der Bundestagswahl nicht. Auch bei derBrexit-Abstimmung in Großbritannien hatten die Umfragen danebengelegen."Wir gehen davon aus, dass wir in den letzten drei Jahren genügendErfahrungswerte gesammelt haben, um mit methodischen Mitteln einvernünftiges Stimmungsbild zur Anhängerschaft der AfD abgeben zukönnen", betont Siegel mit Blick auf die Bundestagswahl. Wie groß derEinfluss von Fake News und Social Bots, also Meinungsrobotern, die imNetz menschliche Nutzer simulieren, sei, könne man mit den Methodender Demoskopen allerdings nicht ermitteln. "Für unsere Umfragen sindam Ende nur die Meinungen der Befragten relevant. Worauf diesebasieren, ist für uns nicht überprüfbar."Infratest dimap erstellt für die ARD den Deutschlandtrend und diePrognosen am Wahlabend.