neues deutschland: Mehr als 400.000 Ostdeutsche pendeln zur Arbeit in den Westen

Berlin (ots) - Mehr als 400.000 Ostdeutsche pendeln regelmäßig zurArbeit in den Westen. Das ergibt sich aus einer Antwort derBundesregierung auf eine Anfrage der Ost-Koordinatorin derLinksfraktion, Susanna Karawanskij. Demnach pendeln rund 6,6 Prozentder knapp sechs Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigtenvon Ost- nach Westdeutschland. Im Gegenzug pendeln lediglich 158.000Westdeutsche (0,6 Prozent) zur Arbeit in die neuen Bundesländer. »Solange die Bundesregierung die Ost-Länder ständig über den Tisch zieht- wie aktuell bei der Verteilung der Netzentgelte -, gibt es im Ostenweniger und schlechtere Jobs", kritisierte Karawanskij am Dienstaggegenüber "neues deutschland". So sei es "kein Wunder, dassüberproportional viele Ostdeutsche ihren Feierabend auf der Autobahnverbringen müssen", betonte die Linkspolitikerin.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell