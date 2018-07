neues deutschland: MdEP Martin Schirdewan: Trotz EU-Türkei-Deals kommen monatlich 300 Flüchtlinge auf Lesbos an

Berlin (ots) - Martin Schirdewan, Abgeordneter im EuropäischenParlament für die LINKE, traf sich auf der griechischen Insel Lesbosfür zwei Tage mit Nichtregierungsorganisationen, die sowohl in derSeenotrettung als auch in der Flüchtlingshilfe aktiv sind undbesuchte die Flüchtlingslager auf der Insel. Im Gespräch mit der inBerlin erscheinenden überregionalen Tageszeitung "neues deutschland"(Montagausgabe) bezeichnet er die Situation der Geflüchteten aufLesbos als "äußerst dramatisch". Schirdewan berichtet zudem, dasstrotz des EU-Türkei-Deals monatlich 300 Flüchtlinge auf Lesbosankämen. In diesem Jahr seien in der Region offiziellen Zahlenzufolge bereits 89 Menschen ertrunken. "Das macht die Arbeit derSeenotretter und -retterinnen noch immer dringend notwendig", so derEU-Abgeordnete. Die Kriminalisierung der Seenotrettung und derFlüchtlingshilfe stelle gerade vor diesem Hintergrund "einenunglaublichen Skandal" dar. Es gehe um Menschenleben und umgrundlegende Menschenrechte - "und diejenigen, die sich darum bemühenund darum kämpfen, dass diese Menschenrechte garantiert werden,werden dafür noch bestraft".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell