neues deutschland: Zu Martin Schulz' Kür zum Kanzlerkandidaten und SPD-Chef: Mit wem geht es sozialer?

Berlin (ots) - Die Euphorie in der SPD ist groß. Das zeigt nunauch das einstimmige Votum durch den Bundesparteitag für MartinSchulz, der die Partei als Vorsitzender und Kanzlerkandidat imWahlkampf anführen wird. Allerdings spielte bei dieser Wahl auch dieUnzufriedenheit mit dem bisherigen Vorsitzenden Sigmar Gabriel einewichtige Rolle. Durch seine Sprunghaftigkeit und seinen zuweilenautoritären Führungsstil hatte er viele Genossen gegen sichaufgebracht. Schulz genießt dagegen das Vertrauen der gesamten SPD.Ein günstiger Umstand für ihn ist auch, dass sich die Flügel derPartei in Wahlkampfzeiten eher zurückhalten. Denn sie wissen, dassder Erfolg der SPD gefährdet wird, wenn die Partei als zerstrittengilt. Schulz konnte sich bereits einiges herausnehmen, was fürGabriel noch internen Ärger bedeutet hätte. So nannte er dieVermögensteuer einen »Kampfbegriff«, obwohl das Grundgesetz diesesInstrument ausdrücklich vorsieht. Das heißt aber nicht, dass fürSchulz nun alles glatt laufen muss. Die SPD wird oft nervös, wenn esin den Umfragen wieder nach unten geht. Zudem lautet dieentscheidende Frage für den Kanzlerkandidaten, mit wem er seinesozialen Versprechen wie einen längeren Anspruch auf dasArbeitslosengeld I umsetzen will. Mit der Union wird es wohl nichtgehen. Dass Schulz trotzdem eine Koalition mit den Konservativennicht ausschließt, lässt daran zweifeln, dass es ihm mit seinensozialen Forderungen besonders ernst ist.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell