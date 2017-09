neues deutschland: Mafiaexpertin Reski: Deutschland steckt in Sachen Mafia-Bekämpfung in der Steinzeit

Berlin (ots) - Die italienische Mafia ist auch in Deutschlandäußerst aktiv. Dennoch werde ihre Macht hierzulande weithinunterschätzt, meint die Mafiaexpertin und Autorin Petra Reski. "Wirsind in Deutschland in einer Art Steinzeit, was das Bewusstsein fürdas Problem betrifft", sagte Reski im Interview mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe).Die jüngsten Äußerungen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière(CDU) über mögliche Gesetzesänderungen zur Beweislastumkehr sowie zurAusweitung von Beschlagnahmungen hält Reski für Wahlkampfgerede. "Ichwürde mir ja sehr wünschen, dass die Ankündigungen, die bei solchenVeranstaltungen gemacht werden, auch in die Tat umgesetzt werden.Aber ich bin da skeptisch, gerade was das Vorhaben angeht, bereitsdie Mafia-Zugehörigkeit unter Strafe zu stellen", erklärt die inVenedig lebende Schriftstellerin. Deutsche Staatsanwälte, mit denensie im Gespräch sei, stellten immer wieder fest, "dass dieMöglichkeiten zur Verfolgung der Mafia in Deutschland nicht annäherndmit denen in Italien vergleichbar sind". In Italien könne man schonGüter konfiszieren, sobald die Clan-Zugehörigkeit von einerbestimmten Zahl von Quellen bestätigt ist. "Solch eine präventiveBeschlagnahme ist in Deutschland undenkbar. Dabei betonen alleAnti-Mafia-Staatsanwälte, dass man die Mafia nur beim Geld treffenkann", so Reski.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell