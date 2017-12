neues deutschland: Literaturwissenschaftler Jan Knopf: Brecht könnte schon Silvester 1932/33 vom bevorstehenden Reichstagsbrand gewusst haben

Berlin (ots) - Der Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht könntenach Ansicht des Brecht-Forschers und -Biografen Jan Knopf schonfrühzeitig vom bevorstehenden Reichstagsbrand oder einem ähnlichgravierenden Ereignis gewusst haben. In einem Beitrag für dieTageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe) verweist Knopfdarauf, dass zu den Gästen, mit denen Brecht in seiner BerlinerWohnung die Silvesternacht 1932/33 verbrachte, auchRechtsnationalisten und Parteigänger der Nazis gehörten. Durch dieAufzeichnungen des mit Brecht befreundeten marxistischen SoziologenFritz Sternberg ist das seit Langem bekannt - allerdings ohne dass"diese dubiose Verschwörerrunde bis dato nach ihrer möglichenBedeutung befragt" worden wäre, so Knopf. Aus seinem Quellenstudiumrekonstruiert Knopf, dass Brecht unmittelbar nach dieser Nacht damitbegonnen habe, für sich und seine Angehörigen die Flucht ausDeutschland vorzubereiten. Am 28. Februar, dem Tag nach demReichstagsbrand, verließ der Dichter schließlich das Land. FallsBrecht tatsächlich bereits zum Jahreswechsel 1932/33 über dasbevorstehende Ereignis informiert worden sei, resümiert Knopf, dannkönne auch "die Mär, die Nazis hätten mit dem Reichstagsbrand nichtszu tun gehabt (außer ihn zu ,nutzen'), nicht weiter aufrecht erhaltenwerden".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell