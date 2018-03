Berlin (ots) - Der Atomexperte der Linksfraktion im Bundestag,Hubertus Zdebel, hält das Ende des Atomzeitalters für dringendnotwendig. "Fukushima mahnt uns, weltweit und auch in Deutschlandweiter für einen konsequenten Ausstieg aus der Atomenergie zukämpfen", schreibt der Politiker in einem Gastbeitrag für die inBerlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland" anlässlich desJahrestags des Unfalls in dem japanischen AKW vor sieben Jahren. Mankönne sich nicht auf die Regierenden verlassen. Sie seien nirgendsbereit, "sich mit der Atomlobby anzulegen", so Zdebel. "InDeutschland haben wir erlebt, wieviel Protest bewegen kann. Darangilt es anzuknüpfen und für die Stilllegung aller deutschenAtomanlagen zu streiten, alle Ausfuhrgenehmigungen zu beenden undalle Atomkraftwerke in den Nachbarländern stillzulegen."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell