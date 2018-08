neues deutschland: Linksparteichef Riexinger: Sammlungsbewegung erfüllt nicht Bedingungen eines linken Aufbruchs

Berlin (ots) - Die von Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknechtinitiierte Sammlungsbewegung "Aufstehen" erfülle die Bedingungeneines linken gesellschaftlichen Aufbruchs nicht. Diese Auffassungvertritt Linksparteichef Bernd Riexinger in einem Gastbeitrag für diein Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland"(Wochenendausgabe). Um grundlegende Veränderungen wie dieWiederherstellung des Sozialstaates, eine Klimawende oder Abrüstungdurchzusetzen, reichten Aufrufe von Prominenten und Medienpräsenzalleine nicht aus. "Ein gesellschaftlicher Aufbruch fürGerechtigkeit, Solidarität und Klimaschutz kann nicht als von obeninitiierte Bewegung entstehen", so Riexinger. Wer überdies wiederholtöffentlich für eine Begrenzung von Migration werbe, stelle "dieThemen in den Mittelpunkt, die die Rechten stark machen, und kann dieKräfte, die sich gegen Rechts engagieren, nicht zusammenführen".Der Vorsitzende der LINKEN, der im Juni auf einem Parteitag inLeipzig gemeinsam mit Katja Kipping für weitere zwei Jahre an dieSpitze der Partei gewählt wurde, schreibt weiter, dengesellschaftlichen Richtungskampf mit den herrschenden Kräften desneoliberalen Weiter-so und den Rechtspopulisten könne die Linke"nicht mit einem Projekt der Wiederbelebung der sozialenMarktwirtschaft und der Sozialdemokratie des 20. Jahrhundertsgewinnen".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell