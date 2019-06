neues deutschland: Linkspartei will Grundstücksvergabe an Genossenschaften in Berlin verbessern

Berlin (ots) - Angesichts der Kritik von Berliner Genossenschaftenam rot-rot-grünen Senatskurs zum Mietendeckel will die Linksfraktiondie Vergabe von landeseigenen Grundstücken neu regeln. »Wir wollenden Boden zu attraktiven Konditionen zur Verfügung stellen, wenndarauf Wohnungen zu leistbaren Mieten neu gebaut werden«, erklärteder Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im BerlinerAbgeordnetenhaus, Steffen Zillich, der in Berlin erscheinendenTageszeitung »neues deutschland« (Dienstagausgabe). Deshalb wolle mandie Regeln der landeseigenen Grundstücksvergabe ändern. »Die Frageist: Wie gelingt es, Grundstücke gerade für gemeinwohlorientierteBauherren zur Verfügung zu stellen?«, so Zillich.Aus Sicht der Linksfraktion muss Rot-Rot-Grün dieses Vorhaben mitder Genossenschaftsförderung verknüpfen. Die Genossenschaften, dieweit mehr als 100.000 Wohnungen bewirtschaften, sind derzeit sehrunzufrieden mit der Senatspolitik. Die Kritik äußerte sich zuletzt inganzseitigen Zeitungsanzeigen, in denen ein Stopp des Mietendeckelsgefordert wurde.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell