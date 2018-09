neues deutschland: Linkspartei kritisiert geplanten Landverkauf in Hessen

Berlin (ots) - Das Land Hessen hat den Weg freigemacht für einriesiges Logistikgebiet in der Gemeinde Neu-Eichenberg(Werra-Meißner-Kreis). Am Mittwoch stimmte der Haushaltsausschuss desHessischen Landtags für einen Verkauf einer rund 80 Hektar großenDomänefläche. Dort beabsichtigt die Dietz AG, eine Entwicklerin fürGewerbeimmobilien aus dem südhessischen Bensheim, ein Verteilzentrumfür Onlineunternehmen und Paketdienste zu errichten. Einzig dieLinkspartei votierte gegen den Verkauf. "Das ganze Vorhaben istplanerisch absurd und ökologisch eine Katastrophe, sagte derAbgeordnete Jan Schaulauske der Tageszeitung "neues deutschland"(Donnerstagausgabe). "Wir brauchen gute Böden für unsere Ernährungund nicht als Parkplatz und Warenlager."Das geplante Logistikgebiet ist bei Umweltschützern, Bauern undAnwohnern umstritten. Sie beklagen nicht nur eine Versiegelung vonwertvollem Ackerland, sondern machen auch auf die Schattenseiten derLogistikbranche aufmerksam: Sämtlicher Warenverkehr werde über denSchwerlastverkehr abgewickelt werden, beklagt die Bürgerinitiative"NEB bleibt ok". Obwohl das Gelände direkt an der Bahnstrecke vonKassel nach Göttingen liegt, gibt es laut Dietz AG derzeit keinInteresse an einen Bahnanschluss für das Gebiet. Die Entwickler desGeländes rechnen täglich mit bis zu Tausend Lkw-Fahrten zusätzlich.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell