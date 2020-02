neues deutschland: Linkspartei fordert härtere Strafen wegen Verstößen gegen Betriebsratsrechte (KORREKTUR: Fehlerhafte Darstellung der Zahlen)

Berlin (ots) - Die Linkspartei fordert Schwerpunktstaatsanwaltschaften fürVerstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz sowie härtere Strafen für dieVerletzung von Mitbestimmungsrechten. Die Strafen für Verstöße gegenMitbestimmungsrechte seien "derzeit noch zu gering", erklärt die Sprecherin fürMitbestimmung der Linksfraktion im Bundestag, Jutta Krellmann, im Interview mit"neues deutschland" (Donnerstagsausgabe). "Sie tun Unternehmen nicht weh undkönnen quasi aus der Portokasse bezahlt werden." Ein entsprechender Antrag derFraktion wird am Donnerstag im Bundestag behandelt."In unserem Antrag fordern wir, dass das Höchstmaß des Ordnungsgelds wegengrober Verstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz von derzeit 10.000 auf25.000 Euro erhöht wird", so Krellmann. Außerdem sollen nach dem Willen derLinksfraktion Verstöße gegen die Informationsrechte von Betriebsräten seitensder Arbeitgeber künftig mit Bußgeldern von bis zu 250.000 Euro bestraft werden."Wir reden von Informationen an Betriebsräte, die ganz bewusst zurückgehaltenwerden. Und das gegenüber gewählten Vertretern der Belegschaft, deren Aufgabe esist, die Interessen der Belegschaft zu wahren", sagt Krellmann.Weil solche Verstöße bisher fast nie geahndet werden, fordert die Fraktion inihrem Antrag zudem die Bundesregierung auf, "auf die Bundesländer hinzuwirken,Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Verfolgung der Vergehen nach denVorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes einzurichten und diese mitausreichend qualifiziertem Personal auszustatten".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4518785OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell