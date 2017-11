neues deutschland: Linkspartei-Landeschefin Katina Schubert fordert sanktionsfreie Grundsicherung statt solidarischem Grundeinkommen

Berlin (ots) - Die Berliner Linkspartei lehnt die Einführung einessolidarischen Grundeinkommens ab, wie sie als Idee vor kurzem vonBerlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) in einemZeitungsbeitrag formuliert wurde. »Die Einführung vonWorkfare-Konzepten im Bereich der sozialen Sicherung, die dieGewährung von Sozialleistungen an die Pflicht zur Arbeitsaufnahmebinden, wird es mit der LINKEN nicht geben«, erklärte dieLandesvorsitzende der Berliner Linkspartei, Katina Schubert, in einemGastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung »neuesdeutschland« (Wochenendausgabe). Die LINKE, so Schubert, trete füreine sanktions- und repressionsfreie Grundsicherung ein, die sozialeTeilhabe in allen Lebenslagen ermöglicht.Sollte Müllers Vorschlag aber in Richtung einer dauerhaftenEinführung eines dritten Sektors auf dem Arbeitsmarkt gehen, nebendem öffentlichen Dienst und dem Privatsektor, zeigt sich die BerlinerLINKE dafür aufgeschlossen. Auch deshalb weil Arbeit im Zeichen derDigitalisierung neu gedacht werden müsse: »Wir müssen nicht nurverhindern, dass ein digitales Prekariat entsteht, sondern auch dafürsorgen, dass Menschen durch Veränderungen in der Arbeitswelt nicht anden Rand gedrängt werden«, erklärt Schubert im »nd«. Grundsätzlichstehe die LINKE für eine arbeitsmarktpolitische Konzeption, in der ingute Arbeit investiert wird und nicht Transferabhängigkeit gefördertsowie Niedriglöhne subventioniert werden. Deshalb hält die Partei denöffentlichen Beschäftigungssektor nach wie vor für einen richtigenAnsatz, "Hartz-IV-Logiken zu überwinden, Erwerbslosigkeit abzubauenund gleichzeitig die soziokulturelle Infrastruktur Berlins zustärken". Insgesamt betrachtet die Berliner LINKE die Vorschläge desSPD-Landeschefs und Regierenden Bürgermeisters als Chance und erstenAnsatz, »eine gemeinsame soziale Opposition auf Bundesebene zugestalten«. »Hier spielt die Berliner Koalition eine wichtige Rolleund ich finde, wir sollten den Mut haben, diese Rolle auchanzunehmen«, schreibt Schubert im »nd«.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell