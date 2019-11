neues deutschland: Linkspartei-Chefin Kipping fordert linken Populismus und ein Ende innerfraktioneller Machtkämpfe

Berlin (ots) - Die LINKE-Bundesvorsitzende Katja Kipping sieht in den teilweisesehr knappen Wahlergebnissen bei der Wahl des neuen Vorstands der Linksfraktionim Bundestag einen "Weckruf zur Einheit". Sie zeigten, "dass jetzt vielIntegrationsarbeit in der Fraktion ansteht", sagte Kipping der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). "Für mich istes erst einmal ein gutes Signal, dass die beiden neu gewählten VorsitzendenAmira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch an der nächsten Sitzung desBundesvorstands teilnehmen werden", betonte die LINKE-Chefin. Sie konstatierte,bisher sei "zu viel Energie in innerfraktionelle Machtfragen geflossen" undforderte: "Jetzt sollten wir alle die gesellschaftlichen Machtfragen in denMittelpunkt rücken. Schließlich gilt es, die GroKo abzulösen."Dafür, so Kipping, seien "neue linke Mehrheiten" nötig. Um neue Wähler zugewinnen, sei auch "linker Populismus" nötig, um das "Wir-Gefühl zwischen denVielen bei gemeinsamen Kämpfen" zu verstärken. Es gelte hier, "dergesellschaftlichen Fantasie Futter zu geben, wohin die Reise mit anderenMehrheiten gehen kann: hin zu einer Politik, die alle vor Armut schützt, dieMitte besserstellt, die mit Klimaschutz und Friedenspolitik dafür sorgt, dasswir eine Zukunft haben." Kipping zeigte sich in diesem Zusammenhang erfreutdarüber , dass LINKE und Grüne am Donnerstag einen gemeinsamen Antrag für einevollständige Sanktionsfreiheit von Hartz-IV-Leistungen in den Bundestageingebracht haben.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell